طريق الكباش بالأقصر.. ننشر أحدث صور لاستعدادات حفل الافتتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت وزارة السياحة والآثار، بشكل رسمي، عن إقامة فعالية "الأقصر.. طريق الكباش" يوم ٢٥ نوفمبر الجاري، بعد تأجيل الإعلان عن موعد الفعالية، خلال الأسابيع الماضية.

وتتطلع أنظار العالم إلى مدينة الأقصر، التي يجري العمل فيها على قدم وساق للانتهاء من الاستعدادت التي تجريها وزارة السياحة والآثار، تمهيدا لافتتاح طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش، على غرار موكب المومياوات الملكية التي لفتت أنظار العالم كله، في شهر إبريل الماضي.

وفيما يلي نستعرض أحدث صور من قلب الحدث تكشف عن أبرز ملامح الاستعدادات النهائية لإقامة الموكب..

ويعد طريق الكباش الجديد، أحد أهم المعالم السياحية على مستوى العالم، وأكبر المتاحف المفتوحة على وجه الأرض، حيث يقع على جانبي الطريق 1059 من التماثيل «الكباش»، وتماثيل أثرية لـ«أبو الهول»، في مشهد أثري خلاب.

ملامح الموكب..

الاحتفالية الكبرى لافتتاح طريق الكباش الجديد، ستربط الطريق الذي تبلغ مساحته نحو 2700 متر، بين معبد الكرنك شمالاً بمعبد الأقصر جنوباً، حيث يقع على جانبي الطريق 1059 من التماثيل "الكباش"، في مشهد أثري خلاب.

يجسد هذا الموكب احتفالات عيد "الأوبت" وهو أحد الأعياد المصرية القديمة في الأقصر، في مزج واضح بين الماضي والحاضر لاستعادة مشهد أسطوري يخطف الأفئدة والقلوب.

ومن المقرر أن يتواكب افتتاح طريق الكباش، مع ذكرى زواج المعبود "أمون" مع المعبودة "أمونت"، والذي كان يخرج من معابد الكرنك بالزوارق المقدسة الخاصة التي تضم التماثيل الخاصة بالمعبودات، في اتجاه معبد الأقصر، محمولة على أكتاف الكهنة.

وتصاحب هذه الاحتفالات مظاهر البهجة من الموسيقى والرقص والغناء والاحتفالات العسكرية وذبح الأضاحي وتقديم العطور والهدايا، وسيتم خلال الحفل تنفيذ محاكاه لهذا المشهد الاستثنائي.

ومن المقرر أن يتم تقديم موسيقى فرعونية بنفس الآلات المستخدمة قديما على جدران معابد الكرنك، بقيادة المايسترو العالمي نادر عباسي.

وسيضم الموكب 400 شاب وفتاة يرتدون زي الاحتفالات عند المصريين القدماء ويسيرون على موسيقى تصويرية مستوحاة من الأناشيد الفرعونية.

كما سيتم إقامة معرض للصور النادرة من القرن ١٩ في أماكن محددة على طريق المواكب تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الأثرية وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة.

ويتابع المسئولون بوزارة السياحة والآثار أبرز الاستعدادات لافتتاح طريق المواكب، وما تم إنجازه من أعمال ترميم وتطوير ونظام إضاءة جديد يتماشى مع النسق الحضاري لهذا الموقع، لإبراز المنطقة الاثرية ورونقها .

جدير بالذكر أن هذه الاحتفالية تهدف إلى الترويج لمحافظة الأقصر وإلقاء الضوء على أبرز المقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، وخاصة في ظل انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وطريق المواكب الكبرى المعروف بـ"طريق الكباش".