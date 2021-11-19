خلى بالك.. نصائح يجب اتباعها أثناء سقوط الأمطار الرعدية.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددا من النصائح للمواطنين أثناء سقوط الأمطار الرعدية، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد بدءا من السبت.

ومن سماتها سقوط أمطار غزيرة ورعدية علي المحافظات المطلة علي ساحل البحر المتوسط وتقل حدتها تدريجيا كلما تقدمت الي الداخل كما تنشط الرياح علي مسطح البحر المتوسط تؤدي الي ارتفاع الأمواج.