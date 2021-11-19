شكرا لقرائتكم خبر عن "شـباب القادة" تطلق غداً المسابقة النهائية لبرنامج "هي تقود" بحضور وزراء التعليم والتضامن والهجرة وتنسيقية شباب الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق مؤسســـة "شـباب القــادة" غداً السبت المسابقة النهائية لبرنامج "هي تقود" للسنة الثانية على التوالي، بمقر وزارة التربية والتعليم وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والنائبة سها السعيد عضوة مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة.

وبرنامج "هي تقود"، يعد الأول من نوعه في مصر، حيث يدعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهم وأفكارهم وتحويلهم إلى مصادر دخل ثابتة عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهم الشخصية والعملية، وتكوين حلقة وصل بين الطالبات والقطاعين الخاص والحكومي، والإعلام، لتبني ودعم وتسليط الضوء على مشروعاتهم.

والعام الماضى شاركت 50 طالبة في المسابقة، وتحولت أفكار الفرق إلى مشروعات على أرض الواقع وشاركت في معارض وفعاليات مختلفة، وهذا العام وبعد أن لقي البرنامج نجاحا كبيرا أكمل البرنامج دورته الثانية مع زيادة ضعف عدد المشاركات من أربع مدارس فنية في القاهرة والإسماعلية، حيث توسع برنامج "هي تقود" في بحثه عن رائدات أعمال المستقبل وتواجد بمدرسة في محافظة الإسماعيلية، وتم اختيار 100 طالبة من أصل 500 متقدمة من مدارس فنية مختلفة، بمجمل 27 مشروع من أصل 150 مشروع متقدم، تنقسم إلي 3 مجالات هي: مجال الأعمال اليدوية والفنية - مجال الأزياء والموضة - مجال الإبتكارات.

وبعد أن انتهت الطالبات من رحلة تنمية مكثفة لتنمية مهاراتهم من خلال تدريبات على أعلى مستوى، وتنمية مشروعاتهم بمساعدة من خبراء ريادة الأعمال والمجالات المختلفة، تقوم المؤسسة بإطلاق الحفل الختامي لهذه الدورة من البرنامج.

ومن المقرر أن تضم فاعليات الغد، التحكيم النهائي للمشروعات، وجلسة حوارية مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعين والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي، يعقبه حفل إعلان وتكريم الفرق الفائزة وتوزيع الجوائز التي تصل قيمتها هذا العام إلي 100 ألف جنية.

ويستمر دعم مؤسسة شباب القادة والشركات الراعية لطالبات البرنامج بعد الحفل الختامي، من خلال تقديم الدعم والنصائح وترشيح مشروعاتهم للفرص المناسبة ومتابعة تطورها.

يشار إلى أن مؤسســـة شـباب القــادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح، تعمل على البحـث عن قــادة من الشبـاب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلـق أجيـال جديـدة قادرة علـى القيـادة المجتمعية والسياسية والإدارية من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيـادة في مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية، من خلال تنمية قدراتهم العلمية والنظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدة دوليا، وتعمل المؤسسة من خلال ثلاث برامج رئيسيين وهم برنامج القادة لدعم طلاب الجامعات المصرية أصحاب المهارات القيادية. منصة الأنشطة الطلابية لدعم الأنشطة الطلابية وأنشطتهم التي تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية.