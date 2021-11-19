شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رسائل المصريين فى عيد ميلاد الرئيس السيسي: كل سنة وأنت معانا يا ريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

غدا حالة عدم استقرار وأمطار غزيرة ورعدية والعظمى بالقاهرة 22 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولى العهد البريطانى يشيد بجهود مصر فى حماية المرأة من التحرش والعنف

أشاد ولى العهد البريطاني الأمير تشارلز أمير ويلز، اليوم، الجمعة، بجهود مصر فى دعم المرأة وإصدار قانون لحماية المرأة من العنف خاصة حوادث التحرش.

أهالي النوبة للرئيس السيسى: كل سنة وحضرتك طيب وكلنا محتاجينك لأنك أبونا.. "فيديو"

وجه أهالي النوبة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة عيد ميلاده، مؤكدين على اعتزازهم بالرئيس السيسى ودعمه المتواصل لهم.

كل سنة وأنت معانا يا ريس.. رسائل المصريين فى عيد ميلاد الرئيس السيسي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويبدأ عاما جديدا من الإنجازات والمضى قدما في بناء الجمهورية الجديدة.

الأرصاد تناشد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال الليل والصباح الباكر

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، ارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترة الصباح وارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر خاصة للأطفال وكبار السن.

فى عيد ميلاد الرئيس السيسي.. اعرف المبادرات الرئاسية من أجل المصريين

يحل اليوم عيد ميلاد الرئيس السيسي، حيث أنه من مواليد 19 نوفمبر 1954، وفى هذا المناسبة، نذكر مبادرات الرئيس للمصريين التى أطلقها للاهتمام بالإنسان المصرى وصحة المصريين والارتقاء بحياتهم على مستوى معيشى أفضل .

يارب تفضل رئيسنا طول العمر.. دعوات المصريين للرئيس السيسي فى عيد ميلاده

يحل اليوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر، عيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبهذه المناسبة نرصد دعوات المصريين للرئس السيسي فى المناسبات المختلفة.

المصريون مهنئين الرئيس السيسي بعيد ميلاده: "كل سنة فى إنجازات وأمن وأمان"

وجه المصريين التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد ميلاده، وقالت إحدى السيدات "كل عام وأنت بألف خير وبصحة جيدة يارب"، وقال آخر "كل سنة وأنت بصحة جيدة وإنجازات وفى أمن وأمان".

الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى بـ12 اجتماعا و10 قرارات.. إنفو جراف

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 13حتى 19 نوفمبر 2021، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

بعد تحذيرات الأرصاد.. التنمية المحلية توجه 7 محافظات برفع حالة الاستعداد القصوى

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة التقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية بتعرض عدد من المحافظات لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين القادمين ومن بينها الدقهلية والاسكندرية وكفر الشيخ ومطروح ودمياط والبحيرة وشمال سيناء.

دوقة كورنوال مغردة باللغة العربية: كان رائعا لقائى بالأهالى فى عزبة خير الله

علق الحساب الرسمي لأمير ويلز ودوقة كورنوال، بموقع تويتر، على زيارة الأمير تشارلز وزوجته الأميرة كاميلا، لعزبة خير الله، مغردا باللغة العربية وكتب: "كان رائعا لقائي ببعض الأهالي في عزبة خير الله".

أب لكل المصريين.. آلاف التغريدات على تويتر للتهنئة بعيد ميلاد الرئيس السيسي

يحل اليوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر، عيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث إنه من مواليد يوم 19 نوفمبر عام 1954، ليبدأ عاما جديدا من الإنجازات والمضى قدما في بناء الجمهورية الجديدة، وتصدر هاشتاج "كل سنة وانت طيب يا سيسى" على وقع التغريدات القصيرة "تويتر"، لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد ميلاده، ليحمل الألاف من دعوات المصريين بدوام الصحة لاستكمال مسيرته الحافلة من المشروعات واللفتات الإنسانية الملهمة.

اليابان تهدى لقاحات أسترازينيكا لمصر مع اكتمال الترتيبات اللوجستية

أعلنت حكومة اليابان عن أنها ستُقوم بتقديم لقاحات أسترازينيكا إلى مصر، عبر مرفق كوفاكس، وهو الآلية العالمية للإمداد باللقاحات، وذكرت سفارة اليابان بالقاهرة - في بيان اليوم الجمعة - أنه ذلك يأتي في ضوء علاقات الصداقة بين اليابان ومصر، والوضع الحالي لفيروس كورونا، موضحة أن ذلك سيكون أول تقديم للقاحات من اليابان إلى القارة الإفريقية. حيث سيتم شحن جرعات اللقاح المنتجة في اليابان إلى مصر بمجرد اكتمال الترتيبات اللوجستية من قبل مرفق (كوفاكس).

التعليم تنفى وقوع حادث للدكتور طارق شوقى: "نرجو تحرى الدقة"

نشرت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، بيانا نفت فيه وقوع حادث للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، قالت فيه: لا صحة لما يتم تداوله بشأن وقوع حادث للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونرجو تحرى الدقة قبل تداول مثل تلك الاخبار.

ولى العهد البريطانى وزوجته دوقة كورنوال يختتمان زيارتهما التاريخية لمصر

اختتم الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى وزوجته دوقة كورنوال، الدوقة كاميلا، زيارة استغرقت يومين للقاهرة والإسكندرية فى أول جولة خارجية لهما بعد وباء كورونا، وكانت الأردن أولى محطاتها وتبعتها مصر.