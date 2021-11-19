شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس المصرى ببريطانيا بالتعاون مع المكتب الثقافى يكرم السفير طارق عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت العاصمة البريطانية حفل تكريم كبير لسعادة السفير طارق عادل بعد أن انتهت فترة عمله فى المملكة المتحدة، اشرف على تنظيم الحفل الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافى ومصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية بلندن وأقيم الاحتفال تحت مظلة المجلس المصرى فى بريطانيا والذى يضم جميع الكيانات المصرية فى بريطانيا التى تقدم خدمات للوجود المصرى.

حضر الحفل سعادة السفير طارق يوسف القنصل العام والملحق العسكرى العميد سامح سليمان وعميد المصريين فى بريطانيا د. أحمد المقدم والقنصل محمد رأفت والقنصل چومانا نجم الدين والشيخ حامد خليفة والقس انتونيو ثابت وجميع مستشارين السلك الدبلوماسى فى بريطانيا البرسيفور عصام شريف نائب رئيس الاتحاد الدولى للكاراتيه والذى قام بتكريم سعادة السفير كما قام كل من د. ضياء كمال رئيس جمعية الأطباء وعبدالله هلال نائب الرابطة النوبية ومجدى عباس رئيس جمعية الجالية المصرية بإلقاء كلمات أشادوا بمجهود السفير فى تحسين العلاقات بين مصر وبريطانيا والإعداد لزيارة الرئيس والتعامل مع مشكلة العالقين خلال وباء كورونا وحضر أيضا جلال دردير وماجده صقر وميرڤت جويد من مجلس إدارة بيت العائلة المصرية بلندن والفنان طارق سعيد والمطرب عصام محمود وحشد كبير من أبناء الجالية المصرية.

وفى نهاية اللقاء القى سعادة السفير كلمة أشاد فيها بنشاط بيت العائلة المصرية ومجهودهم فى مساندة الوطن وقدم الشكر لرؤساء الجمعيات وجميع الحاضرين واسترجع ذكريات عاشها من 40 عاما فى المكتب الثقافى المصرى حينما كان يدرس ببريطانيا وأبدى إعجابه الشديد بحالة المبنى الآن، واختتم اللقاء بحفل غنائى قدمت فيه الأغانى الوطنية.