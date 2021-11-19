شكرا لقرائتكم خبر عن "التحدى.. شهادات دولية بنجاح الرئيس السيسى فى مواجهة الإرهاب".. غدا على الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا السبت، العديد من الملفات البارزة على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء تحت عنوان، "التحدى.. شهادات دولية بنجاح الرئيس فى مواجهة الإرهاب"، وفيه: إقرار أمريكى بنجاح الإصلاح الاقتصادى.. زعماء عرب يؤكدون أن أمن مصر هو الأمن القومى العربى.. وقادة أفارقة: القاهرة تمكنت من استعادة الأمن بفضل شجاعة الرئيس السيسى.. الطريق إلى الجمهورية الجديدة "10مبادرات رئاسية تكفل الحياة الاجتماعية للمصريين.. ومشروعات قومية تعيد الحياة للصناعة.. تحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة وتطوير المناطق العشوائية وتنمية محور قناة السويس.

وداخل العدد..

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