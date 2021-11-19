شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الأمن ينجحون فى تأمين عملية التصويت بانتخابات نادى الجزيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فى تأمين الجمعية العمومية لانتخابات نادى الجزيرة الرياضى، حيث شهدت عملية التصويت إقبالا كثيفا من حضور الأعضاء وعلى رأسهم مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والفنانين.

وشهدت عملية التصويت والتسجيل إقبالا كثيفا كن أعضاء الجمعية العمومية فى الساعة الأولى والتى بدأت فى التاسعة صباحا. وتتكون العمومية من 37261 عضوا لهم حق الحضور والتصويت.

وتقدم على مقعد الرئاسة الثنائى المهندس عمرو جزارين رئيس النادى الحالى والمهندس شريف سيف النصر نائب رئيس النادى السابق، أما على منصب النائب فقد تقدم ثلاثة مرشحين المهندس إيهاب لهيطة نائب رئيس النادى الأسبق، والدكتور على قناوى والدكتور فتحى خضير، فيما ترشح على مقعد أمانة الصندوق كل من رؤف نور أمين الصندوق السابق، وأحمد المهيلمى أمين الصندوق الحالى.

بينما ترشح 16 عضوا على مقاعد العضوية فوق السن وهم: حسن الشافعى وبدوى خليفة وأحمد صبحى وطارق عشماوى ومحمد أبو الدهب، ونازك الألفى وعلى شعبان ومحمد جوهر ومحمد عادل سرى وجيلان غنيم، وسلوى عبد الفتاح، ومحمد حسين وشريفة أبو الفتوح وعلى أنسى ومصطفى طلعت ونيفين الطاهرى، أما مقعدا العضوية تحت السن فقد ترشح عليهما 6 أعضاء وهم: ميدو أباظة وعمر عصام وعادل العدوى وهادى باشا، وسلمى ياسر الفرنوانى ويوسف محيى الدين.



