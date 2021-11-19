يقظة سائق منعت كارثة.. كواليس فيديو تعطل مقطورة على شريط السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات فيديو تعطل سيارة نقل حال عبورها شريط السكة الحديد.

إدارة المتابعة رصدت تداول مقطع فيديو عبر "فيسبوك" يتضمن تعطل سيارة نقل بمقطورة حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، وتمكن سائق أحد القطارات من التوقف دون الاصطدام بها.

بالفحص تبين أنها سيارة نقل تابعة لإحدى شركات التجارة بمدينة نصر، وأنه حال عبورها لشريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بطريق (أسوان – الواحات) بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر تعطلت على شريط السكة الحديد.

حال مشاهدة سائق القطار للسيارة توقف بالقطار دون الاصطدام بها، وتمكن قائد السيارة بمساعدة الأهالى من دفع السيارة بعيداً واستكمال القطار مسيره دون حدوث ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات.

تم التواصل مع الشركة المشار إليها وحضر مدير الحسابات والسيارة المشار إليها، وجاري ضبط السائق تنسيقا مع أمن الفيوم.