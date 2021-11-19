شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يفوض كامالا هاريس بصلاحيات الرئيس بسبب خضوعه لإجراء طبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقل الرئيس الأمريكى جو بايدن السلطة مؤقتًا إلى نائبته كامالا هاريس اليوم الجمعة حيث يخضع للتخدير لإجراء فحص روتيني للقولون، وقالت السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي في بيان إن بايدن سيجري الإجراء في مركز والتر ريد الطبي كجزء من علاجه الطبي السنوي.

وقالت بساكي: "كما كان الحال عندما أجرى الرئيس جورج دبليو بوش نفس الإجراء في عامي 2002 و 2007 ، وفي أعقاب العملية المنصوص عليها في الدستور ، سينقل الرئيس بايدن السلطة إلى نائب الرئيس لفترة وجيزة من الوقت عندما يكون تحت التخدير وستعمل نائبة الرئيس من مكتبها في الجناح الغربي خلال هذه الفترة".

وقالت بساكي إن البيت الأبيض سيصدر ملخصًا لنتائج فحص بايدن الجسدية في وقت لاحق يوم الجمعة.

يعد بايدن ، الذي سيبلغ من العمر 79 عامًا يوم السبت ، أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة سناً في الوقت الذي أدى فيه اليمين، لقد كان عمره مصدرًا لهجمات الجمهوريين ، وقد جعل نتائج حياته البدنية السنوية نقطة اهتمام.

إن نقل السلطة بينما يكون الرئيس تحت التخدير ليس بالأمر غير المعتاد ، كما أشارت بساكي ، على الرغم من أنها كانت نقطة خلاف خلال إدارة ترامب.

زعمت السكرتيرة الصحفية السابقة لترامب ، ستيفاني جريشام ، أن الرئيس ترامب آنذاك لن يخضع للتخدير لإجراء تنظير القولون عندما نُقل فجأة إلى والتر ريد في عام 2019 لأنه لم يكن يريد نقل السلطة إلى نائب الرئيس آنذاك مايك بنس.