شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. لايف وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم "تليفزيون الخليج 365" بثا مباشرا، حول هطول أمطار غزيرة فى موجة التقلبات الجوية والتى تستمر ليوم الأحد، حيث شهدت محافظة الإسكندرية اليوم هطول أمطار غزيرة فى مناطق متفرقة، وسجلت درجة الحرارة العظمى اليوم بالإسكندرية 24 درجة و17 درجة فى الصغرى.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الجمعة شهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة السبت الموافق 20 نوفمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب، ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، وذلك للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة ومتوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحى وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وعقد اللواء محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صرف صحى الإسكندرية، اجتماعا تنسيقيا موسعا، بحضور مجموعة مستشارين ورؤساء قطاعات ومديرى عموم الشركة، وذلك لمناقشة استعدادات الشركة للنوة القادمة، وحث رئيس الشركة جميع المسئولين على أهمية التواصل والتعاون بين جميع القطاعات بشكل سريع وعاجل أثناء النوة لحل جميع المعوقات.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أنه أثناء الشتاء "لا صوت يعلو فوق صوت النوة"، وأنه على جميع العاملين استخدام جميع الإمكانيات المتاحة لمتابعة المواقع وإنهاء أى تجمع للمياه فى شوارع المحافظة.



أمطار غزيرة تضرب محافظة الإسكندرية (1)



أمطار غزيرة تضرب محافظة الإسكندرية (2)



أمطار غزيرة تضرب محافظة الإسكندرية (3)



أمطار غزيرة تضرب محافظة الإسكندرية (4)



أمطار غزيرة تضرب محافظة الإسكندرية (5)



أمطار غزيرة تضرب محافظة الإسكندرية (6)



أمطار غزيرة تضرب محافظة الإسكندرية (7)



أمطار غزيرة تضرب محافظة الإسكندرية (8)



أمطار غزيرة تضرب محافظة الإسكندرية (9)



أمطار غزيرة تضرب محافظة الإسكندرية (10)