شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنفى وقوع حادث للدكتور طارق شوقى: "نرجو تحرى الدقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، بيانا نفت فيه وقوع حادث للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، قالت فيه: لا صحة لما يتم تداوله بشأن وقوع حادث للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونرجو تحرى الدقة قبل تداول مثل تلك الاخبار.

كما نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نفيا لما يتم تداوله حول تعرضه لحادث قائلاً: "أنا بخير .. ولا صحة للشائعة المتداولة.. ونرجو تحرى الدقة"

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نفى ما تردد بشأن إلغاء حافز تطوير التعليم لصفوف رياض الأطفال والأول والثانى والثالث والرابع الابتدائي، فيما خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خاطبت المديريات التعليمية، فى وقت سابق بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صرف حافز تطوير التعليم للفئات المستحقة بداية من الصف الأول لرياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي بواقع 800 جنيه فقط لكل فرد من الفئات المستحقة مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف التى تم تطبيقها العام الدراسى السابق.

وأوضحت الوزارة فى خطاب لها، أنه فى حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية يتعين على المسئولين بالمديرية مخاطبة قطاع المحليات بوزارة المالية لطلب تعزيز بند 3/30، حافز تطوير التعليم لصرف الحافز للفئات المستحقة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات بصرف الحافز للمستحقين اعتبارا من بداية العام الدراسي 2021،2022، وموافقة الوزارة بحالة الصرف الفعلى، مؤكدة أنه سيتم تشكيل لجنة من قبل الوزارة لمتابعة حالة الصرف الفعلى لحافز تطوير التعليم واتخاذ الإجراءات الأزمة حيال التقصير أو التأخير فى صرف المستحقات.