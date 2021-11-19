شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تشارلز وزوجته كاميلا يزوران مكتبة الإسكندرية ويوقعان فى سجل الزوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار منذ قليل، ولى العهد البريطانى، الأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنوال مكتبة الإسكندرية فى ثانى أيام زيارتهما لمصر.



الامير تشارلز وزوجته فى المكتبة

وكان فى استقبالهما، مدير مكتبة الإسكندرية، مصطفى الفقى، حيث أهدى أصحاب السمو الملكى كتابا عن مصر وحضارتها.



مصطفى الفقى مع صاحبى السمو الملكى

وقام كلا من الأمير تشارلز ودوقة كورنوال بجولة منفصلة بالمكتبة، واستغرقت الزيارة حوالى نصف ساعة، وقبل انتهائها وقع الأمير تشارلز والدوقة في سجل الزوار، وفى الطريق إلى الخروج من المكتبة التقى الأمير وزوجته بعض الحضور والزوار والأطفال فى فناء المكتبة.

التوقيع فى سجل الزوار

وزار صاحبا السمو الملكى المركز اليسوعى الثقافى -الجزويت- قبل زيارتهما للمكتبة، حيث استمعا إلى عدة مناقشات مع مجموعة من الأطفال الموهوبين الذين تم تدريبهم على ورش كتابة السيناريو، وقاما بجولة داخل معرض "بورتوريه" .



جانب من الزيارة إلى مكتبة الاسكندرية

ويسلط المعرض الضوء على عدد من الشخصيات المصرية من الإسكندرية وكان لها تأثيرا في المجتمع والعالم منهم هند رستم، توفيق الحكيم الفنانة نيللي راقصة الباليه، وذلك لتأكيد دور الفن في تعزيز الثقافة المصرية.