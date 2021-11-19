شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تهدى لقاحات أسترازينيكا لمصر مع اكتمال الترتيبات اللوجستية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حكومة اليابان عن أنها ستُقوم بتقديم لقاحات أسترازينيكا إلى مصر، عبر مرفق كوفاكس، وهو الآلية العالمية للإمداد باللقاحات، وذكرت سفارة اليابان بالقاهرة - في بيان اليوم الجمعة - أنه ذلك يأتي في ضوء علاقات الصداقة بين اليابان ومصر، والوضع الحالي لفيروس كورونا، موضحة أن ذلك سيكون أول تقديم للقاحات من اليابان إلى القارة الإفريقية. حيث سيتم شحن جرعات اللقاح المنتجة في اليابان إلى مصر بمجرد اكتمال الترتيبات اللوجستية من قبل مرفق (كوفاكس).

وأوضحت أن الجائحة الحالية تعد أزمة "أمن بشري"، وتُشكل تهديدًا لبقاء الأفراد وسبل عيشهم وكرامتهم، ويجب على المجتمع الدولي العمل معًا حتى يتسنى عدم ترك أي أحد خلف الركب خلال مكافحة هذه الجائحة.

وفي هذا السياق، قامت اليابان بدعم جهود مصر خلال التصدي لجائحة كورونا من خلال تقديم أكثر من 250 مليون دولار أمريكي لتوفير معدات طبية يابانية الصنع لأكبر عدد من السكان، بما في ذلك النساء والأطفال، وتحسين سلسلة التبريد، ودعم الأبحاث الجديدة بالجامعة المصرية –اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ودعم الميزانية للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

كما تتعاون اليابان أيضًا مع مرفق (كوفاكس) بمساهمة قدرها مليار دولار أمريكي، والتي تمثل أكثر من 10٪ من إجمالي ميزانية المرفق، وذلك اعتبارًا من يونيو 2021.