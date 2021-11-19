شكرا لقرائتكم خبر عن أب لكل المصريين.. آلاف التغريدات على تويتر للتهنئة بعيد ميلاد الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر، عيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث إنه من مواليد يوم 19 نوفمبر عام 1954، ليبدأ عاما جديدا من الإنجازات والمضى قدما في بناء الجمهورية الجديدة، وتصدر هاشتاج "كل سنة وانت طيب يا سيسى" على وقع التغريدات القصيرة "تويتر"، لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد ميلاده، ليحمل الألاف من دعوات المصريين بدوام الصحة لاستكمال مسيرته الحافلة من المشروعات واللفتات الإنسانية الملهمة.

وقال أحد المغردين: "كل سنة وأنت طيب يا ريس يا قائد ثورة 30 يونيو ومخلص البلاد من بلاء الإخوان، ربنا يوفقك في قراراتك"، فيما قال آخر:"كل سنة وانت طيب ياريس يا أب حقيقى لكل المصريين أطال الله عمرك ويزيدك صحة وحكمة".

كما أشاد المصريين بالإنجازات على أرض الواقع، ووجهوا له عدة رسائل للتهنئة بعيد ميلاده، فقال مغرد :"تحيا مصر بيك ومعاك ولينا ياريس.. كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة وانت بصحة وسعادة وهنا يارب حفظ الله مصر وشعب مصر وجيش مصر تحيا مصر".

وحرص مواطن آخر علي تهنئة الرئيس بعيد ميلاده، قائلا: " كل سنة وانت طيب يا ريس ودائما معاك فى إنجازات ونصر وتحكم مصر على طول مصر، ماينفعش حد يحكمها غيرك وإحنا قررنا أن انت رئيسنا على طول".

بينما قال آخر :" ١٩ نوفمبر ١٩٥٤.. عيد ميلاد القائد والقدوة.. كل عام وحضرتك بألف خير وبتمني لحضرتك طول العمر والصحة والنجاح الدائم".