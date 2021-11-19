شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد توجه نصائح للمواطنين أثناء سقوط الأمطار الرعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددا من النصائح للمواطنين أثناء سقوط الأمطار الرعدية، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد بدءا من غد السبت وهى:

1-تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2-عدم ملامسة أعمدة الإنارة.

3-يفضّل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية .

4- عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

5-يفضّل التواجد داخل اى مبنى سكنى أثناء سقوط الأمطار.

وتتعرض البلاد غدا السبت لحالة من حالات عدم الاستقرار ومن سماتها سقوط أمطار غزيرة ورعدية علي المحافظات المطلة علي ساحل البحر المتوسط وتقل حدتها تدريجيا كلما تقدمت الي الداخل كما تنشط الرياح علي مسطح البحر المتوسط تؤدي الي ارتفاع الأمواج.

ويشهد اليوم الجمعة، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد و جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، شهد ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة