أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 6 قضايا وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط 3 قضايا.

كما تم ضبط 40 قضية متنوعة في مجال الأمن العام، 1275 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 251 حكم قضائي متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 7 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.