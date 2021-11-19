محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من ضبط سيدة بالدقهلية لقيامها بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية) بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذةً من مسكنها وكراً لمزاولة نشاطها المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبحوزتها (عملات "أجنبية – محلية" – هاتف محمول المستخدم في نشاطها الإجرامي)، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.