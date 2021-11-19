تشكيلات عصابية و12 سيارة مسروقة".. جهود الأمن العام في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 201 سلاح ناري، بحوزة 166 متهما، وتنفيذ 84838 حكم قضائي متنوع، وضبط 272 قضية مخدرات بحوزة 293 متهما.

كما تم ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت 14 متهم ارتكبوا 30 حادث متنوع، وضبط 55 متهما هاربا، وضبط 22 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، كما تم ضبط 269 دراجة نارية مخالفة.

وفي مجال المركبات المُبلغ بسرقتها: تم إعادة 3 دراجات نارية – 12 سيارة، وضبط 26483 مخالفة مرورية، وتم فحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.