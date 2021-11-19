حقوق الإنسان بالداخلية تقوم بالمرور على أقسام الشرطة والسجون في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالمرور على المواقع الشرطية والخدمية بنطاق مديرية أمن المنوفية – مركز إصلاح وتأهيل شبين الكوم.

ويأتي ذلك استمرارا لتنفيذ خطة المرور على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.. وشارك فيها قطاع الخدمات الطبية بفريق طبي من جميع التخصصات.

كما قامت اللجنة بزيارة عدد من دور الأيتام بنطاق المحافظة وتوزيع بعض الهدايا العينية على المقيمين بها.

وتواصل وزارة الداخلية جهود أمنية مستمرة لمواصلة الارتقاء بالمواقع الشرطية الخدمية وتكريس دعائم الاهتمام بحقوق الإنسان.