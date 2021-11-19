ضبط حاوية تحتوي على أصناف محظور دخولها البلاد بمحور قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط حاوية تحتوي على أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات ومحظور دخولها البلاد بمحور قناة السويس.

أكدت معلومات لإدارة شرطة موانئ بورسعيد التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ ورود حاوية من إحدى الدول إلى ميناء غرب بورسعيد البحري مشمولها المستندي (أمتعة شخصية) وأن الحاوية تحتوى على أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات ومحظور دخولها البلاد إلا بعد الحصول على موافقات من الجهات المختصة .

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاوية في حضور (مندوب صاحب الشأن) وقد أسفرت أعمالها عن ضبط أصناف مخالفة بإجمالي عدد (21937 قطعة "شيش إلكترونية وأكسسوارتها – زيت شيشة إلكترونية – مستلزمات ومعدات طبية - مستحضرات تجميل – عدسات لاصقة) غير مثبتة بمستندات الحاوية ، وبسؤال الأخير أقر بصحة واقعة الضبط ، ونفى علمه بوجود تلك الأصناف المخالفة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع المحظور دخولها البلاد لإضرارها بالاقتصاد القومي للبلاد.