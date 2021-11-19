الداخلية تلاحق تجار المخدرات والأسلحة النارية في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة مكبرة استهدفت تجار وحائزي المواد المخدرة والأسلحة بعدد من المحافظات.
وأسفرت الجهود في محافظة الشرقية عن ضبط أحد الأشخاص وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات - وكمية من الهيروين المخدر - مبلغ مالي.
وفي أسيوط تم ضبط عامل وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الشابو - فرد محلي - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالي - هاتف محمول).
وأثمرت الجهود في محافظة الإسماعيلية عن ضبط عاطل حال استقلاله سيارة ملاكي وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - طبنجة – عدد من الطلقات لذات العيار -
3 هواتف محمولة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.