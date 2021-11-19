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الداخلية تلاحق تجار المخدرات والأسلحة النارية في 3 محافظات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة مكبرة استهدفت تجار وحائزي المواد المخدرة والأسلحة بعدد من المحافظات.

وأسفرت الجهود في محافظة الشرقية عن ضبط أحد الأشخاص وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات - وكمية من الهيروين المخدر - مبلغ مالي.

وفي أسيوط تم ضبط عامل وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الشابو - فرد محلي - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالي - هاتف محمول).

وأثمرت الجهود في محافظة الإسماعيلية عن ضبط عاطل حال استقلاله سيارة ملاكي وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - طبنجة – عدد من الطلقات لذات العيار -
3 هواتف محمولة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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