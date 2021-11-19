ضبط بقال تمويني لقيامه تلاعب في كميات السلع التموينية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المدير المسئول عن محل بقالة تموينية - كائن بدائرة قسم شرطة مينا البصل لقيامه بالتلاعب في كميات السلع التموينية المصروفة للمحل من إحدى شركات الجملة، محققا من وراء ذلك أرباحا غير مشروعة، كما أمكن ضبط 1124 عبوة سكر تمويني مدعم زنة الواحدة كيلو جرام.

بلغت قيمتها 95554 جنيه كان بصدد بيعها فى السوق السوداء وتحصيل قيمتها النقدية لحسابه الخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.