بسبب خلاف على تجارة المخدرات.. ضبط 3 أشخاص لقيامهم بقتل عاطل في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقتل أحد الأشخاص بالمنوفية.

تلقى مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بقيام مجهولين يستقلان سيارة ملاكي بإلقاء جثة ("شقيقه" عاطل "له معلومات جنائية") ، وبها جرح طعني وسحجات بالرقبة أمام مسكنهما ولاذا بالهرب.

على الفور تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية توصلت جهوده إلى تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك صديق المجني عليه (حاصل على دبلوم "له ملعومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة سرس الليان).. كما تبين ان وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم قرر أحدهم بوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه على تجارة المواد المخدرة لكون المجني عليه مدين له بمبلغ مالي، وقيامه بالتهرب من السداد فاستعان بباقي المتهمين، حيث اتصل أحدهم بالمجني عليه بزعم شراء مواد مخدرة، واتفقا على التقابل بدائرة مركز شرطة الباجور، ولدى حضور المجني عليه للمكان المتفق عليه رفقة صديقه سالف الذكر بسيارته، كان في انتظاره المتهمين بسيارة ملاكي قيادة أحدهم، وحدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها أحدهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة " فأحدث إصابته بجرح طعني واستولى منه على (هاتفين محمول – مبلغ مالى) ، ولاذوا بالهرب بالسيارة قيادة أحدهم>

كما أمكن ضبط صديق المجنى عليه ، وبمواجهته أيد ما سبق وقرر أنه عقب إصابة المجنى عليه وفرار المتهمين ، قام بوضع المجني عليه داخل سيارته واتصل بصديقهما (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز منوف) والذى حضر إليهما ، وقررا التوجه لشقيق المجنى عليه وأثناء سيرهم بالطريق توفـى متأثراً بإصابته ولدى وصولهم أمام مسكن شقيقه ألقيا جثته ولاذا بالهرب ، أمكن ضبط صديق المجنى عليه الثانى ، وبمواجهته أيد ما سبق كما أرشد أحد المتهمين عن (الأداة المستخدمة - الهاتفين المستولى عليهما – مبلغ مالى) ، وأضاف بإنفاقه جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، بينما أرشد أحدهم عن السيارة قيادته وأرشد صديق المجنى عليه عن سيارته المستخدمة فـى إلقاء الجثة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النياىة التحقيق.