"حشيش وإستروكس وسلاح".. ليلة سقوط عصابة الكيف في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة لداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بالشرقية وبحوزتهم كميات من مخدر الحشيش والإستروكس وأسلحة نارية بدون ترخيص

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بدائرة المركز، وبحوزتهم (بندقية آلية – بندقية خرطوش – طلقات مختلفة الأعيرة – 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة – ميزان حساس) ، و بمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح للدفاع عن نشاطهم الإجرامى ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائهم ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط التشكيلات العصابية والعناصر الإجرامية الخطرة خاصة متجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.