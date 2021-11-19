الأمطار الرعدية.. 5 تحذيرات من الأرصاد للمواطنين

٥- يفضّل التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار.

٤- عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

٣- يفضّل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

٢- عدم ملامسة أعمدة الإنارة.

١- تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

وقالت الهيئة: إليكم الإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء سقوط الأمطار الرعدية:

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مجموعة من النصائح والإرشادات للمواطنين للبقاء سالمين خلال سقوط الأمطار الرعدية.

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.