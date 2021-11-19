الطقس الآن.. سحب رعدية وأمطار على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قبل قليل، مجموعة من النصائح والإرشادات للمواطنين للبقاء سالمين خلال سقوط الأمطار الرعدية.

وقالت الهيئة: إليكم الإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء سقوط الأمطار الرعدية:

١- تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

٢- عدم ملامسة أعمدة الإنارة.

٣- يفضّل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

٤- عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

٥- يفضّل التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار.