قومي حقوق الإنسان في اليوم العالمي للطفل: أطفال فلسطين يعانون من انتهاكات جسيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يحتفل العالم غداً باليوم العالمي لحقوق الطفل، وأشاد المجلس القومي لحقوق الإنسان بما حققته مصر لإعلاء حقوق أطفالها، والتي عززها إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي استراتيجية تعزيز حقوق الإنسان والتي تأتي تتويجا للإنجازات التي حققتها مصر من أجل إعلاء حقوق الطفل المصري، حيث كانت مصر ضمن أول ٢٠ دولة صدقت على الاتفاقية، وأنشأت المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنحته الصلاحيات التي تنص عليها الاتفاقية، كما استضافت القمة العالمية للطفل، وأصدرت قانونا للطفل عام ١٩٩٦ تم تعديله عام ٢٠٠٨ ليواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان في طفرة تشريعية هامة تمت من خلال المشاركة المجتمعية، يشيد بها المجتمع الدولي حتى الآن.

وتابع: كان المعيار الحاكم هو المصلحة الفضلى للطفل في كل ما يتخذ من إجراءات حيال الطفل، وضمان تمتع كل طفل بحقوقه كاملة دون أي تمييز لأي سبب كان، والاستماع لآراء الأطفال، وأهمية الحفاظ على هذه المكتسبات والبناء عليها.

ويؤكد المجلس علي عزمه دعم كافة الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة من أجل تعزيز حقوق الطفل لضمان نشأة جميع الأطفال في بيئة ملائمة ومواتية لتحقيق نموهم ورفاههم.

وأكد المجلس على أهمية دور الإعلام الموجه للطفل وللأسرة وسائر القائمين على شئون الأطفال فإن المجلس يشدد على أهمية تطوير مناهج تعليمية تجذب الأطفال الأكثر فقراً تستفيد من التحول الرقمي وتواكبه، وتمنع التسرب من التعليم.

وشدد المجلس على أهمية تكاتف جهود القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني في ظل شراكات تساهم في تعزيز حقوق الطفل المصري.

وبينما يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الطفل، استنكر المجلس ما يعانيه أطفال فلسطين من انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل الفلسطيني بسبب الممارسات الاسرائيلية العدوانية الموجهة لقتل الاطفال وإصابتهم بعاهات مستديمة وعدم توفر آليات لحمايتهم.

جدير بالذكر أن دول العالم ومنها مصر تحتفل باليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر من كل عام، حيث يصادف ذلك اليوم الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل في عام 1959 واتفاقية حقوق الطفل في عام 1989، ويأتي الاحتفال بهذا اليوم ليؤكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل انفاذ حقوق اطفال العالم