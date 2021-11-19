شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى وزراء خارجية اليونان وقبرص وفرنسا لدى وصوله أثينا..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى وزير الخارجية سامح شكرى، عقب وصوله العاصمة اليونانية أثينا لقاءات مع وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع الوزارى من كل من اليونان وقبرص وفرنسا، وفقا لما نشره المتحدث الرسمى للخارجية المصرية السفير أحمد حافظ على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر".

ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الدول الأربع أيضا التطورات الأخيرة في منطقة الساحل والخليج العربي. كما يبحث وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس مع نظرائه المصري سامح شكري، والفرنسي جون إيف لو دريان والقبرصي نيكوس خريستودوليديس التعاون في مجال الطاقة والهجرة، وتغير المناخ. وتطرق المباحثات الرباعية كذلك إلى التعاون في مواجهة التحديات الناجمة عن فيروس كورونا.

وفي ختام اجتماعهم بعد ظهر اليوم، يعقد الوزراء الأربعة مؤتمرا صحفيا، على أن يعقد وزير خارجية اليونان لقاءا منفصلا مع نظيره الفرنسي لبحث العلاقات الثنائية في ضوء التوقيع مؤخرا على اتفاقية " الشراكة الاستراتيجية والدفاعية"، فضلا عن الأوضاع فى شرق المتوسط، والتطورات فى منطقة الساحل وتعزيز التعاون فى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



جانب من لقاء وزير الخارجية شكرى فى اثينا



سامح شكرى اثناء زيارته لاثينا



سامح شكرى



وزير الخارجية سامح شكرى



