شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى بـ12 اجتماعا و10 قرارات.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 13حتى 19 نوفمبر 2021، والذى تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، حيث نصت التعديلات فى جزء منها على أن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبى، والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن، فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار بشأن استثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012، مع الالتزام ببعض الأحكام والضوابط الواردة فى هذا القرار، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011، حيث نص التعديل على ألا يزيد سن المتبرع عن 60 عامًا فى عملية نقل وزرع الكلى، و50 عامًا فى العمليات الأخرى، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ليشمل إضافة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج.

كما تضمنت القرارات، وفقًا للتقرير الموافقة على إسناد توريد وقود لتلبية احتياجات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، من الهيئة المصرية العامة للبترول ممثلة فى شركة مصر للبترول، لانتظام العمل بهذا المرفق الحيوى، وذلك فى ضوء وجود خط ثابت لشركة مصر للبترول داخل الميناء، بالإضافة إلى اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 14/11/2021، والخاصة بأوامر الإسناد للشركات لإقامة مشروعات، وكذا زيادة أوامر الاسناد لاستكمال الأعمال لعدد آخر من المشروعات، ليصل الإجمالى إلى 57 مشروعًا، كما تمت الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة الإسماعيلية تأجير مشروع نقل وتوزيع البوتاجاز المملوك للمحافظة، والمقام على مساحة 3612م2 بمنطقة أبو بلح بقرية نفيشة بالمحافظة، للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو" لاستغلاله فى توزيع أسطوانات البوتاجاز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وشملت القرارات أيضًا كما أظهر التقرير، الموافقة على تجديد التعاقد مع شركة المقاولون العرب للقيام بأعمال صيانة المرافق والمبانى والأنظمة الكهروميكانيكية لعدد 19 مستشفى، وذلك اعتبارًا من تاريخ انتهاء عقد كل مستشفى ولمدة عام، وذلك فى إطار المشروع القومى للمستشفيات النموذجية، إلى جانب الموافقة على طلب هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى إنابة "بنك المعرفة المصري" فى التعاقد مع الناشر "Springer Nature" لتغطية النشر العلمى للباحثين المصريين فى الدوريات ذات الوصول الحر بالكامل والمجلات المزدوجة، فى حين تمت الموافقة على التعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لتنفيذ أعمال توصيل التيار الكهربائى للمجمع الطبى الجديد التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمدينة 24 أكتوبر بمحافظة السويس.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقد اجتماع لمتابعة خطوات تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية "أبوقير - محطة مصر"، وذلك بحضور وزير النقل، ومحافظ الإسكندرية، ونائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق، ورئيس جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والخارجى، ومساعد وزير النقل للمكتب الفنى، بالإضافة إلى اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لاستعراض دراسة متكاملة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى الاقتصاد المصرى، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية و"سكن لكل المصريين" بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بحضور رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولى الهيئة، والرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية.

وشملت الاجتماعات أيضًا وفقًا لما أبرزه التقرير، اجتماعًا مع وزير الخارجية لاستعراض آلية تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية ببدء الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ فى نوفمبر 2022، بجانب اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات التطوير بالقاهرة، حيث كلف بسرعة إخلاء الأراضى بمنطقة شمال الحرفيين من الاشغالات القائمة؛ استعدادًا لتنفيذ المشروعات الخدمية عليها، خاصة مشروع "المجمع الحرفي"، وذلك بحضور محافظ القاهرة، ومدير أمن القاهرة، ونائب محافظ القاهرة، والرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، كما عقد سيادته اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، حيث كلف بإعداد خطة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جميع الأتوبيسات والسيارات فى مدينتى شرم الشيخ والغردقة للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء ليكونا ضمن المدن الخضراء، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتعليم العالى، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والإسكان، والطيران المدنى، ومحافظى جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، فى حين ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعى، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة مثل مشاركة مصر فى مؤتمر باريس حول ليبيا، وموقف التعامل مع السيول التى تعرضت لها محافظة أسوان وآخر مستجدات أزمة كورونا محليًا ودوليًا.

وتضمنت الاجتماعات أيضًا كما جاء فى التقرير، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة، بحضور وزيرى التعليم العالى والبحث العلمى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومى للمرأة، ومدير المركز الديموغرافى، ومسئولى الحملة الإعلامية للمشروع، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة جاهزية المنشآت والخدمات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ تمهيدًا لعملية انتقال الموظفين والتشغيل التجريبى للمبانى الحكومية، اعتبارًا من الشهر المقبل، حيث وجه بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الوحدات السكنية الجاهزة بمدينة بدر للموظفين وتسليمها تباعًا للمستحقين من الشهر المقبل، فضلًا عن اجتماع لاستعراض رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن توطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة، حيث تقدمت 3 تحالفات عالمية بعروض لإقامة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى منطقتى "السخنة" و"شرق بورسعيد"، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي.

كما عقد اجتماعًا لمتابعة جهود تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية عن طريق الشحن البحرى، وذلك بحضور وزراء قطاع الأعمال العام، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فضلًا عن اجتماع لمتابعة جهود تعميق الصناعة الوطنية، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالى والبحث العلمى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت زيارة محافظة السويس لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، وذلك برفقة وزراء التعليم العالى والبحث العلمى القائم بعمل وزير الصحة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وكذلك متابعة مشروع تطوير حديقة الخالدين والنصب التذكارى والمنطقة المحيطة بها، ووحدة الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة السويس، حيث أشار إلى اهتمام رئيس الجمهورية بإقامة شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل لجميع الجهات بالدولة طبقًا لأحدث المعايير العالمية، إلى جانب تفقد سيادته محطتى رفع صرف صحى "زرب" القديمة والجديدة أثناء زيارته لمحافظة السويس، حيث وجه بتوفير 30 مليون جنيه كمرحلة أولى لمشروع تطوير قرية عامر والصرف المغطى بمدينة الشيخ خليفة السكنية.

كما تفقد ومرافقوه مشروع إنشاء المجمع الطبى بالسويس، الخاص بمنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث وجه بالإسراع فى شراء وتوفير المعدات والأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمات لمواطنى المحافظة، فى حين تفقد سيادته ومرافقوه، خلال جولتهم بمحافظة السويس، وحدات مشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، الذى يتم إقامته بحى عتاقة ويستهدف توفير 25 ألف وحدة سكنية بالمحافظة، فضلًا عن تفقد سيادته ومرافقوه أعمال تطوير مستشفى السويس الجامعى، وكلية الطب بجامعة لسويس، وكذلك مشروع تطوير طريق المعاهدة (السويس/ الإسماعيلية)، الذى يعد أحد أهم مشروعات المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق.

وبجانب ما سبق، تضمنت الأنشطة أيضًا، كما ورد بالتقرير، تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة قرية عامر بحى الجناين بمحافظة السويس، حيث ترجل فى شوارع القرية وأجرى حواراُ مع الأهالى الذين عبروا عن سعادتهم بتواجد الحكومة فى قريتهم لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، كما قام سيادته بالإدلاء بتصريحات لمندوبى الصحف ومراسلى القنوات التلفزيونية خلال جولته بمحافظة السويس، حيث أشار إلى أن الهدف من مثل هذه الزيارات هو متابعة جميع المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة على مدار الساعة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، ذلك واختتم سيادته زيارته لمحافظة السويس بتفقد مشروع ممشى أهل السويس، وكذا المنطقة الترفيهية بالكورنيش الجديد، وممشى وكورنيش ترعة الهويس، كما افتتح المرحلة الثانية من شاطئ السوايسة، وتفقد اللمسات الأخيرة لأعمال ترميم وتطوير قصر محمد على باشا بشبرا، استعدادًا للافتتاح، وذلك برفقة وزير السياحة والآثار، ومحافظ القليوبية، ومسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار، كما شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن العمل على وضع استراتيجية وطنية لتبسيط الإجراءات الإدارية وقياس الأثر التشريعى للتشريعات ومشروعات القوانين، والقرارات المنظمة للمسائل الاقتصادية والمالية والضريبية، وكذلك شهد سيادته مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل، ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والهيئة القومية للبريد، بشأن طباعة وتوزيع إقرارات الذمة المالية.

وبشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع وفد من أعضاء المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك على هامش اجتماع المجلس التنفيذى للمنظمة فى دورته العادية رقم 112، حيث أكد أن مصر تعمل على قدم وساق لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتكتب بذلك فصلًا جديدًا فى تاريخ الجهاز الإدارى للدولة، وذلك بحضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى لقاء مع رئيس مجلس إدارة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، لمتابعة موقف عمل المجمع، حيث أكد أن المجمع يحظى باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية لكونه يسهم فى تعزيز جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والشمول المالى، فضلًا عن لقاء مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة، حيث أكد على دور المنطقة الاقتصادية فى خلق مجتمع متكامل يرتكز على قطاعات الصناعة، والنقل البحرى، والخدمات اللوجيستية، بما يدعم دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر.