شكرا لقرائتكم خبر عن يارب تفضل رئيسنا طول العمر.. دعوات المصريين للرئيس السيسي فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر، عيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبهذه المناسبة نرصد دعوات المصريين للرئس السيسي فى المناسبات المختلفة.

ويتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الكثير من الدعوات يوميا فى افتتاح المشروعات وفى اللفتات الإنسانية منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة، حيث قالت إحدى المواطنات الريفيات بعد أن رأت بعينها ما تم من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، "ربنا يوفقك يارب"، وقالت آخرى "ربنا يخليه لينا ويطولنا في عمره".

وقالت مواطنة: "الله يديك رزقك ويطولنا فى عمرك، وقالت آخرى "يارب تفضل ريسنا طول العمر"، وقالت سيدة آخرى "ربنا يعمر بينته ويخليله ولده"، وقالت أم مصرية تم حل مشكلتها في إيطاليا "أب بروحه ومش بيسيب حد عنده مشكلة إلا لما يحلها".

كما أشاد المصريين بالإنجازات على أرض الواقع، ووجهوا له عدة رسائل للتهنئة بعيد ميلاده قائلين:"كل سنة وحضرتك طيب ياريس وعقبال 100 سنة".