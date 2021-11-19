شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي النوبة للرئيس السيسى: كل سنة وحضرتك طيب وكلنا محتاجينك لأنك أبونا.. "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه أهالي النوبة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة عيد ميلاده، مؤكدين على اعتزازهم بالرئيس السيسى ودعمه المتواصل لهم.

ووجه أحد اهالى النوبة رسالة بالفيديو للرئيس السيسى قال خلاله "عاوز أقول لسيادة الرئيس كل سنة وأنت طيب، النهاردة عيد ميلاده، والنوبة كلها بتعزه وتحبه طبعا، وكنا نتمنى وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى معانا اليومين دول بالذات، اكتر من أى يوم لأننا عارفين أنه بيعز النوبيين ولا يتأخر عنا خالص نهائي".

وأضاف المواطن النوبى في رسالته للرئيس السيسى: "أحنا بنقولك أولادك واخواتك، كلنا محتاجينك يا ريس، عاوزينك تكون موجود دلوقتى معانا، علشان أنت أبونا كلنا، فحضرتك لازم تكون موجود علشان تشوف كل حاجة بعنيك، وأحنا كأهالى النوبة عامة لما نشوفك هنرتاح نفسيا".

وتشهد النوبة اهتمام كبيرمن الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تحظى بدعم كبير خاصة من مبادرة حياة كريمة، التى تستهدف تطوير الريف المصرى، ففى قرى نصر النوبة، يجرى العمل على قدم وساق فى المشروعات التى تتم بقرى دار السلام وبلانة وأبو سمبل وتوشكى غرب بنطاق مركز نصر النوبة والذى يشهد تنفيذ هذه المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية، حيث يجرى العمل بمحطة الصرف الصحى بقرية دار السلام بواسطة الهيئة القومية والتي تصل تكلفتها التقديرية إلى 40 مليون جنيه وتضم محطة رفع وشبكات انحدار بإجمالى أطوال 4 كم، وكذلك خط طرد بطول 0.6 كم حيث تم تنفيذ الشبكات بنسبة 85 %، فيما تم استلام موقع محطة الرفع وجارى البدء في أعمال حفر البيارة لتخدم هذه المحطة نحو 1400 نسمة، كما يتم إنشاء مجمع الخدمات والجارى إنشاؤه على مساحة 900 م2 وبتكلفة 10 مليون جنيه حيث يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين حيث أن إنشاء هذا المجمع يأتي ضمن إنشاء 30 مجمعا منهم 9 مجمعات بمركز نصر النوبة، و13 مجمعا بمركز إدفو، و8 مجمعات بمركز كوم أمبو.