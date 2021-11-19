شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. خريطة وأماكن الأمطار غدا بكافة محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض البلاد غدا السبت لحالة من حالات عدم الاستقرار، ومن سماتها سقوط أمطار غزيرة ورعدية علي المحافظات المطلة علي ساحل البحر المتوسط وتقل حدتها تدريجيا كلما تقدمت الي الداخل، كما تنشط الرياح علي مسطح البحر المتوسط تؤدي الي ارتفاع الامواج.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل وأماكن الأمطار غدا، كما يلى:

أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد بمناطق :

السلوم

مطروح

الإسكندرية

البحيرة

كفر الشيخ

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى وشرق البلاد على مناطق :

الدقهلية

الغربية

الشرقية

المنوفية

دمياط

بورسعيد

العريش

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من :

القاهرة الكبرى

مدن القناة

شمال الصعيد

ويشهد اليوم الجمعة، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد و جنوب سيناء ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، يشهد ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.