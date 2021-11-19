شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المهنية تطالب المديريات بالتأكد من بيانات المعلمين المرشحين لشهادة الصلاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية بضرورة التأكد من بيانات المعلمين المرشحين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام الدراسي 2020/2021 المنوط بالمختصين استيفائها ومراجعة تلك البيانات قبل غلق الموقع 2 ديسمبر المقبل، استعدادا لقيام الأكاديمية المهنية للمعلمين بالعرض على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاصدار القرار الوزاري الخاص بمنح هؤلاء المعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

واكدت الأكاديمية المهنية فى خطاب لها، أنه فى حال صدور قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بمنح المعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للمعلمين وظهور بعض حالات المعلمين غير المستوفين للترقي لسبب ما أثناء مراجعة تلك البيانات قبل العرض على المحافظ المختص لاصدار القرار التنفيذي بالترقية ويترتب على شئون العاملين بالمديرية ضرورة القيام بالتنبيه على الإدارات التعليمية بحظر مخاطبة الأكاديمية المهنية للمعلمين أو الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة بحذفهم.