شكرا لقرائتكم خبر عن "بدر ربيع الآخر" يزين السماء الليلة فى مشهد بديع لاخر بدر في الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد القمر البدر لشهر ربيع الآخر بعد غروب شمس اليوم الجمعة 19 نوفمبر بسماء مصر والوطن العربي، وهو البدر الأخير خلال فصل الخريف 2021.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه بعد حلول ظلمة الليل يشاهد نجم الدبران الأحمر بالقرب من القمر، وليس ببعيد يمكن العثور على عنقود الثريا (الشقيقات السبع) الذي يبدو كلطخة ضبابية، ولكن بسبب ضوء القمر وإضاءة المدن هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية هذا العنقود النجمي.

أثناء شروق القمر سيلاحظ أنه قد يكون باللون الوردي أو البرتقالي، وذلك بسبب الغلاف الجوي للأرض الذي يقوم ببعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل والتي تصل إلى اعيننا ونراها، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربه بلون ضارب للحمرة.

القمر سوف يتبع المسار الظاهري لشمس مطلع مايو عبر السماء وعند منتصف الليل عندما تكون الشمس تحت أقدامنا في الجانب الأخر من الأرض فان القمر البدر سيكون في موقع شمس الظهر في مطلع مايو أعلى السماء.

نظرا لأن طور البدر يحدث عندما يكون القمر في مقابلة للشمس خلال الشهر فانه يتبع نفس قوس مسار الشمس الظاهري في السماء الذي تتبعه من ألان فصاعدا في الأشهر الستة المقبلة، وفي كلا من النصف الشمالي أو الجنوبي للكرة الأرضية سيشرق القمر من الأفق الشمالي الشرقي ويغرب في الشمال الغربي تماما كما تفعل الشمس ظاهريا في مايو .

يشكل عام في النصف الشمالي سيحلق القمر البدر عاليا مثل شمس الربيع ولكن في المناطق جنوب خط الاستواء القمر سيتبع المسار الظاهري المنخفض لشمس أواخر الخريف.

القمر البدر سيسطع من غروب الشمس وحتى فجر اليوم التالي باستثناء القاطنين في الدائرة القطبية الشمالية، ففي أقصى الشمال سوف يحاكي القمر شمس منتصف الليل حيث يظل في السماء لمدة 24 ساعة في حين لا يمكن رؤية القمر في القارة القطبية الجنوبية فمسار القمر في السماء متغير بسبب كروية الأرض واعتمادا على الموقع الجغرافي .

القمر يبدو بدرا للعين المجردة لمدة ليلتين إلى ثلاث ليالٍ، ومع ذلك ، يعتبر علميا بدرا مكتمل في لحظة محددة بدقة، عندما يكون بزاوية 180 درجة من الشمس وهذا حدث عند الساعة 11:57 ظهرا بتوقيت مكة ( 08:57 صباحاً بتوقيت غرينتش) وبذلك قطع نصف مدارة حول الأرض خلال هذا الشهر.

يعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثاليا لرصد الفوهات المشعة على سطح القمر خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بان تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" اكثر الفوهات اشعاعا وهو وقت مناسب لتصويرها.

خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم ويصبح مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من اكتماله بدراً.