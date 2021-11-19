الطقس غدا.. أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض حرارة ملحوظ



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجووية، إن البلاد غدا تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ومن سماتها سقوط أمطار غزيرة ورعدية علي المحافظة المطلة علي ساحل البحر المتوسط وتقل حدتها تدريجيا كلما تقدمت الي الداخل.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه تنشط الرياح علي مسطح البحر المتوسط تؤدي الي ارتفاع الامواج.

وأكدت الأصاد، أن هذه الحالة أول حالة يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال هذا الموسم، حيث تنخفض درجات الحرارة علي كافة الأنحاء بقيم تصل الي 4 درجات حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 20 درجة وتصل درجات الحرارة الصغري الي 15 درجة يوم الأحد المقبل.

ويشهد شمال وجنوب الصعيد انخفاض في درجات الحرارة ليكسر حاجز 30 درجة لتسود أجواء معتدلة هناك وتنخفض درجات الحرارة الصغري أيضًا، ويزداد الاحساس ببرودة الطقس خلال الحالة القادمة بسبب نشاط الرياح الباردة القادمة من جنوب أوروبا.

ونصحت هيئة الأرصاد، بارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترة الصباح و ارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر خاصة للأطفال وكبار السن.