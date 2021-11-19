المناخ والعنفد ضد المرأة.. محاور لقاء البابا تواضروس والأمير تشارلز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس الخميس، الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وأمير ويلز، بحضور نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن.

دار الحوار أثناء اللقاء حول قضايا المناخ والاهتمام العالمي بذلك، كما تحدث قداسة البابا عن كيف أن تهتم الكنيسة بالصلاة من أجل النيل و الهواء الحسن والزروع وثمار الأرض.

وتطرق الحديث إلى الاهتمام بقضايا العنف ضد المراة ومعالجة مثل هذه الأمور في المجتمع المصري.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتقابل فيها قداسة البابا مع الأمير تشارلز إذ كانت المرة الأولى في لندن في مايو ٢٠١٧.