الجيزة: غلق وتشميع ١٥ سنتر للدروس الخصوصية بأحياء ومراكز بالمحافظة - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

تمكنت محافظة الجيزة من غلق وتشميع ١٥ مركز للدروس الخصوصية بالأحياء والمراكز المحافظة خلال حملات مكبرة تم شنها.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن مراكز الدروس الخصوصية التي تم غلقها واقعة بجوار عدد من المدارس بأحياء الهرم وجنوب الجيزة والعمرانية وشمال ومراكز أوسيم والحوامدية ومنشأة القناطر وأبو النمرس وذلك في إطار الإجراءات الرادعة التي اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على العملية التعليمية وأولياء الأمور.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف مجهودات غلق سناتر الدروس الخصوصية المالمخالف وقطع المرافق عن هذه المنشآت، والتأكد من عدم إعادة فتحها مجددًا، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختصة.

وتم تشميع ٤ سناتر للدروس الخصوصية بمدينة الحوامدية بشارع مسجد الرضا متفرع من شارع النزهة والآخر بشارع أحمد موسي الجزار متفرع من طراد النيل والثالث باسم vip بعمارة الاربعين متفرع من طريق مصر أسيوط والرابع بشارع سعد زغلول.

وقام مركز ومدينة منشأة القناطر بغلق ٢ سنتر للدروس الخصوصية وتم مصادرة محتوياته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقام مركز أوسيم بغلق وتشميع ٢ سنتر للدروس الخصوصية بقرية سقيل وبشارع الحرية ببشتيل، بالإضافة إلى غلق وتشميع سنتر بشارع المركز بمركز ومدينة أبو النمرس.

وقام حي جنوب الجيزة بغلق وتشميع ٢ سنتر للدروس الخصوصية بشارع خفرع متفرع من ميدان الجيزة وشارع مدكور المتفرع من الساحه الشعبية إلى جانب قيام حي العمرانية بغلق سنتر كائن بأعلي نفق نصر الدين.

وقام حي الهرم بغلق وتشميع ٢ سنتر بقطاع منشأه البكاري بشارع الصفا والمروة الطوابق فيصل وشارع نبيل طه وغلق وتشميع سنتر بشارع محمد عبده بمنطقه أرض الجمعية بحي شمال الجيزة.

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