أسماك ولحوم ومخللات فاسدة.. جهود مباحث التموين في القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية مُكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 2 طن "أسماك مُدخنة رنجة"، جمبري مُجمد" بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة ، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

وضبطت الحملات 3 أطنان "كبدة مُجمدة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة

كما ضبط رجال مباحث التموين 45 طن "مخللات" معبأة داخل براميل بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.