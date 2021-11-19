الأمن يُنهي استعدادات تأمين نهائي إفريقيا لكرة القدم للسيدات بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات لكرة القدم على استاد الدفاع الجوي، حيث تقام هذه البطولة في مصر، وسط إرشادات بحسن التنظيم والتأمين.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية اللاعبين وغرف عقد المؤتمرات والملابس وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أحداث سير المباراة حتى نهايتها.

واستضاف ملعبا الدفاع الجوي والسلام منافسات البطولة، حيث ضمت المجموعة الأولى كل من وادي دجلة ممثل مصر، ومانديه المالي ومالابو كينجز الغيني الاستوائي، وسيكوندي هاساكاس الغاني، أما المجموعة الثانية فضمت فيهيجا كوينز الكيني وصنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي وريفر أنجلز النيجيري.