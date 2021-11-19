شكرا لقرائتكم خبر عن 1153 طالبًا وطالبة تقدموا للترشح فى انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت كليات جامعة القاهرة، إقبالًا من الطلاب مع بداية انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية للعام الدراسي 2020 - 2021، وفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات.

وبحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة، استقبلت إدارات رعاية الشباب بكليات جامعة القاهرة (1153) طالبًا وطالبة من الراغبين في الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ التدابير اللازمة حفاظًا على صحة جميع الأطراف، ومراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي حتى يتمكن الطلاب من المشاركة بشكل آمن.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جاهزية الجامعة لإجراء الانتخابات الطلابية باعتبارها تجربة ديمقراطية ناجحة تفتح مجال المنافسة الشريفة بين الطلاب دون الانحياز، مشيرًا إلى أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها الطلاب، مع التأكيد على حظر الدعاية الحزبية أو الدينية أو الطائفية، ومنع أية تجاوزات للقواعد الجامعية.

ومن المقرر أن تعلن الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وجولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.