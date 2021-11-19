شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تشارلز يحضر فعالية الأسواق المستدامة بالحرم اليونانى ويلتقى رواد أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا الحرم اليوناني بالتحرير لحضور فعالية "مبادرة الأسواق المستدامة" والتي تضم رواد الأعمال من الشباب، وكان في استقباله ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.



الأمير تشارلز ووزيرة البيئة

واستمع الأمير لعدد من رواد الأعمال حول تجاربهم في خلق مشروعات مبتكرة تساعد فى توفير حلول لمختلف التحديات فى المجتمع المصرى.

كما عقد ولي العهد البريطاني لقاء مع عدد من ممثلى الشركات البريطانية العاملة لمناقشة النشاطات التي يقومون بها خاصة فى مجال البيئة ودعم التكيف مع التغير المناخى ومواجهته، والتوعية فى ذلك المجال.

كما حضر الأمير فعالية لمبادرة flat 6 labs الممولة من السفارة البريطانية لدعم شباب رواد الأعمال، والتي اسهمت على مدار السنوات الماضية في تحسين مناخ الأعمال للشباب من رواد الأعمال واثمرت عن نجاح عدد كبير من المشروعات.



جانب من زيارة الأمير تشارلز للحرم اليونانى

وشهد الحرم اليوناني بالتحرير، صباح اليوم الجمعة، استعدادات مكثفة لاستضافة الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى، وسيكون هناك عدة مناقشات مع رائدات الأعمال وكبار رجال الأعمال حول كيفية التوعية البيئية لمخاطر تغير المناخ من خلال الشركات الكبري.

كما شهد ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد استعدادات مكثفة لتأمين زيارة ولي العهد البريطاني.

وخلال زيارة أمير ويلز ودوقة كورنوال لمصر التي تستمر لمدة يومين، تفقدا عدد من البرامج والمؤسسات المعنية بمجالات يلتزمان بدعمها، ويركز أمير ويلز على المسائل البيئية، والحوار بين الأديان، وحفظ التراث، وتوفير الوظائف والفرص للشباب والشابات، بينما تواصل دوقة كورنوال التزامها بدعم النساء، إلى جانب تعليم الفتيات، وزارا صاحبا السمو الملكى عددا من المواقع التى لها أهمية ثقافية ودينية وبيئية فى أنحاء البلاد.