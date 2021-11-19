شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: غلق وتشميع 15 مركزا للدروس الخصوصية بالأحياء.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من غلق وتشميع 15 مركز للدروس الخصوصية بأحياء ومراكز المحافظة خلال حملات مكبرة تم شنها.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن مراكز الدروس الخصوصية التى تم غلقها واقعة بجوار عدد من المدارس بأحياء الهرم وجنوب الجيزة والعمرانية وشمال ومراكز أوسيم والحوامدية ومنشأة القناطر وأبو النمرس، وذلك في إطار الإجراءات الرادعة التي اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على العملية التعليمية وأولياء الأمور .

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف مجهودات غلق سناتر الدروس الخصوصية المخالف وقطع المرافق عن هذه المنشآت، والتأكد من عدم إعادة فتحها مجددًا، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختصة.

وشملت المراكز التي تم غلقها تشميع 4 سناتر للدروس الخصوصية بمدينة الحوامدية بشارع مسجد الرضا متفرع من شارع النزهة والآخر بشارع أحمد موسي الجزار متفرع من طراد النيل والثالث vip بعمارة الاربعين متفرع من طريق مصر أسيوط والرابع بشارع سعد زغلول.

كما قام مركز ومدينة منشاة القناطر بغلق عدد 2 سنتر للدروس الخصوصية وتم مصادرة محتوياته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وقام مركز أوسيم بغلق وتشميع 2 سنتر للدروس الخصوصية بقرية سقيل وبشارع الحرية ببشتيل بالإضافة الى غلق وتشميع سنتر بشارع المركز بمركز ومدينة أبو النمرس .

وقام حي جنوب الجيزة بغلق وتشميع 2 سنتر للدروس الخصوصية بشارع خفرع متفرع من ميدان الجيزة وشارع مدكور المتفرع من الساحه الشعبية الي جانب قيام حي العمرانية بغلق سنتر كائن بأعلي نفق نصر الدين .

وقام حي الهرم بغلق وتشميع 2 سنتر بقطاع منشأه البكاري بشارع الصفا والمروة الطوابق فيصل وشارع نبيل طه وغلق وتشميع سنتر بشارع محمد عبده بمنطقه أرض الجمعية بحي شمال الجيزة.