شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يفتح أكشاكا جديدة بمحطة الشهداء بالتنسيق مع الصحة لتلقى لقاح كورونا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة المترو تركيب أكشاك جديدة فى محطة الشهداء بالاشتراك وزارة الصحة والسكان، ليبدأ جمهور الركاب تلقى لقاح كورونا فيها بدءا من غد السبت بموجب بطاقة الرقم القومى.

وأكدت شركة المترو أنه سيتم تجهيز أكشاك ومكاتب بالمحطات التبادلية بخطوط مترو الأنفاق والمحطات التى تشهد كثافة من الركاب لتسجيل المواطنين وتلقى اللقاحات المضادة لكورونا، حيث يتم تشغيل الأكشاك يوميا من 12 ظهرا حتى 8 مساءً.

وأضافت شركة المترو أنه سيتم التعميم بمحطات الشهداء والعتبة وشبرا الخيمة وكلية الزراعة وروض للفرج والمرج الجديدة وحلوان والسيدة زينب ومحطات اخرى بالخطوط الثلاثة بعدما تم فتح الأكشاك أمام الجمهور بمحطة أنور السادات منذ بداية الأسبوع المنتهى.