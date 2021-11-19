شكرا لقرائتكم خبر عن 13 باحثا مصريا ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء بلعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، حول أنشطة المعهد خلال شهر أكتوبر الماضي.

تناول التقرير اختيار عدد (13) باحثًا ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء عالميًا والأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات، اعتمادًا على قاعدة بيانات منصة ‎ Scopus.

كما تضمن التقرير اختيار (3) من باحثى المعهد لعضوية مجلس بحوث البترول والثروة المعدنية، بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهم د. محمد دياب، ود. محمد حجازي، ود. علي عبدالعال.

وأشار التقرير الى عقد المعهد العديد من الشراكات في إطار تكامل الجهود والتعاون العلمي؛ لإثراء مجال البحث العلمي، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون بين مشروع التحالف القومي للبتروكيماويات بالمعهد وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومصنع 270 الحربي وشركة قها للصناعات الكيماوية .

وأفاد التقرير بأنه تم تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع بنك المعرفة المصري والسيفير؛ لتعزيز القدرات البحثية لباحثي المعهد والبدء في تنفيذ سلسلة من الندوات التدريبية للباحثين.

ونوه التقرير إلى أن عدد الأبحاث المنشورة في مجلات مفهرسة عالميًا بلغت نحو 23 بحثًا، والإشراف على عدد من الرسائل العلمية، وتدريب 45 طالبًا من مختلف الجامعات المصرية.