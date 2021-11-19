شكرا لقرائتكم خبر عن معاهد التعليم العالى تتصدر المراكز الأولى فى بطولة الملاكمة للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتائج بطولة الملاكمة للجامعات بالنسخة 49 من دورة الشهيد الرفاعي والتي أقيمت على مدار 4 أيام بالمركز الاوليمبي بالمعادي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بمشاركة 159 طالبا يمثلون 26 جامعة مصرية يتنافسون في 13 ميزانا عن الآتى:

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الرياضى للجامعات، فاز عبد الرحمن إيهاب من جامعة 6 أكتوبر بالمركز الأول في وزن 51 كيلو، وإبراهيم محمد من جامعة عين شمس بالمركز الأول في وزن 54 كيلو، وعمر عبد الرحمن من جامعة الإسكندرية بالمركز الأول في وزن 57 كيلو، وعبدالوهاب محمد من جامعة قناة السويس بالمركز الأول فى وزن 60 كيلو.

وفاز حسام حسن من معاهد التعليم العالي بالمركز الأول في وزن 63.5 كيلو، وعصام شكري من معاهد التعليم العالي أيضا بالمركز الأول في وزن 67 كيلو، وعبد الفتاح محمد من جامعة طنطا بالمركز الأول في وزن 71 كيلو، وعلي عارف من معاهد التعليم العالي بالمركز الأول في وزن 75 كيلو.

كما حصد مصطفي قطب من معاهد التعليم العالي المركز الأول في وزن 80 كيلو، ومحمد بحري من جامعة حلوان المركز الأول في وزن 86 كيلو، واسلام عزت من جامعة طنطا المركز الأول في وزن 92 كيلو، ويوسف كرار من جامعة قناة السويس المركز الأول في وزن فوق 92 كيلو.

ونظمت البطولة بالتعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وإدارة النشاط الرياضي التابعة للإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد، وسيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والدكتور عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة، وأحمد فرج رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطلابية بوزارة التعليم العالي، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسات بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وأحمد أبو المحاسن مدير عام رعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي، وبحضور كلا من الدكتور عاطف مغاوري مدير البطولة، والدكتور محمد فرغلي مدير ادارة النشاط الرياضي بوزارة التعليم العالي، والدكتور عمر الطحان عضو اللجان الفنية والمسابقات بالاتحاد الرياضي للجامعات.