شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يغلق شقة سكنية حولها صاحبها لنادٍ صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى بمحافظة الجيزة، حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق، لرصد الشقق السكنية التي يحولها أصحابها لأنشطة تجارية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

أسفرت الحملة عن رصد شقة سكنية فى شارع جامعة الدول العربية، تدار كنادٍ صحى، بدون ترخيص لممارسة النشاط، ومخالفة تغير الاستخدام بالتحويل من سكنى إلى تجارى، وتم إيقاف الأعمال المخالفة برفع المعدات والأدوات المستخدمة لضمان إيقاف الأعمال وجارى اتخاذ إجراءات قطع المرافق والغلق والتشميع.

يذكر أن الحملات الميدانية لمحافظة الجيزة من خلال أجهزة حي الدقي رصدت في وقت سابق قيام أحد جامعي القمامة من الوحدات السكنية بجمع القمامة من المنازل وإلقائها بالطريق العام بدلاً من نقلها وتفريغها بالمقالب العمومية ومحطات المناولة المصرح بها من قبل المحافظة الامر الذي يسئ للمظهر العام للطريق ومخالفه يحاسب عليها القانون.

وقامت محافظة الجيزة من خلال حي الدقي وبالتنسيق مع قسم شرطه الدقي بتفريغ الكاميرات والتي وثقت المخالفة بالكامل، بدءاً من جمع القمامة وحتى إلقائها بالطريق العام وقد تم التعرف علي المخالفين حيث تم ضبط 2 مخالف خلال حملات علي مدار يومين وتم تسليم كلاً منهما لقسم شرطة الدقي والتحفظ علي السيارات المستخدمة وحجزها بالقسم وتم عرض كلا منهما علي النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة وذلك في إطار تحقيق الردع للمخالفين.