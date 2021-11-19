شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. التنمية المحلية: تنفيذ 602 مشروع صرف ومياه ووحدات صحية بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية بمقر الوزارة، واستعرض الوزير خلال الاجتماع آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حيث يستهدف البرنامج تطوير 41 قرية بمركز الحسينية لإقامة حوالي 602 مشروع في قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والإنارة العامة ورصف الطرق وتبطين الترع والابنية التعليمية، وإنشاء عدد كبير من الوحدات الصحية وفقاً لنموج التأمين الصحى الشامل.

وعرض الدكتور ممدوح غراب آخر معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف تنفيذها في القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية، وأشار محافظ الشرقية إلي أنه يقوم بمتابعة دورية وجولات ميدانية لمتابعة تلك المشروعات على أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ بصورة فعلية وسرعة التغلب علي أي تحديات أو معوقات تواجه عملية التنفيذ لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي المتابعة المستمرة من الـرئيس السيسي لكافة التطورات الخاصة بالمبادرة في مختلف المحافظات واجتماعاته الدورية مع رئيس الوزراء وكافة الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلي الزيارات والجولات والاجتماعات الأسبوعية لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أرض الواقع، والدفع بمعدلات تنفيذ المشروعات المخططة وسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وإزالة أي عقبات تواجه عملية التنفيذ بما يساعد في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم .

كما شهد الاجتماع متابعة المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة بما يساعد في تحسين مستوى النظافة بالمحافظة والحصول عَلِي رضا المواطنين عنها و رفع تراكمات القمامة والمخلفات اليومية وتحسين مستوي نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، حيث أشار الدكتور ممدوح غراب إلي الفترة الماضية حيث نجحت المحافظة في رفع كميات كبيرة من التراكمات التاريخية في عدد من المناطق .

وحرص وزير التنمية المحلية عَلِي استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة لسرعة الانتهاء منها بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية.

كما شهد اللقاء أيضاً متابعة أعمال الرصف ورفع كفاءة بعض الطرق والميادين بمراكز المحافظة المختلفة وذلك ضمن خطة تطوير وتجميل ورصف شوارع وميادين المحافظة لإعادة الوجه الحضاري والجمالي لها، حيث عرض الدكتور ممدوح غراب معدلات تنفيذ المشروعات ومواعيد دخولها الخدمة مع بداية العالم الجديد .

وشدد اللواء محمود شعراوي عَلِي ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية أثناء التنفيذ لأهمية تلك المشروعات في الحركة المرورية بشوارع المحافظة وحركة سير المواطنين اليومية .

كما تابع "شعراوي" و"غراب" جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات عَلِي أراضي وأملاك الدولة واستعادة حق الشعب تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأشار محافظ الشرقية، إلي ان أجهزة المحافظة بالتنسيق مع قوات انفاذ القانون نجحت في المرحلة الثالثة حتي الآن في إزالة 984 حالة تعد بالبناء عَلِي مساحة 228 ألف متر مربع ، واسترداد حوالي 497 فدان خلال تنفيذ 171 حالة إزالة تعديات عَلِي الاراضي الزراعية .

وأكد اللواء محمود شعراوى على أهمية استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون وعدم السماح بأي تعديات جديدة على أملاك وأراضى الدولة والالتزام بالخطط التي تم وضعها لازالة التعديات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض جهود تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا وعلي رأسها عدم السماح لأى موظف لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس بالدخول لمكان عمله الا بعد تأكيد الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل pcr أسبوعياً حيث تم بدء تنفيذ القرار بدءًا من الاثنين الماضي .

ووجه اللواء محمود شعراوى ، محافظ الشرقية بإستمرار المتابعة اليومية لعملية استكمال تطعيم كافة العاملين الغير مطعمين لسرعة تطعيمهم لحمايتهم من فيروس كورونا وحرصاً على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، وشدد على أهمية تنفيذ الاجراءات الاحترازية بكل حسم واجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية الحفاظ علي سلامة وصحة مواطني المحافظة، وكذا استمرار الحملات اليومية علي المطاعم والمقاهي والكافيهات للتأكد من الالتزام بالاجراءات ومواعيد الغلق المعلنة ومنع استخدام الشيشة.

كما تابع وزير التنمية المحلية، مع الدكتور ممدوح غراب استعدادات المحافظة الجارية لموسم الشتاء وسقوط الأمطار المتوقعة عَلِي مناطق المحافظة المختلفة خلال الفترة القادمة والاجراءات المتخذة في هذا الشأن .

حيث وجه الوزير بضرورة الاستمرار في رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والمعنية بالمحافظة للتعامل الفورى مع أى تجمعات للمياه بالشوارع والميادين والتنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة حرصا على سلامه المواطنين .