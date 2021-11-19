شكرا لقرائتكم خبر عن صحف ووكالات الأنباء العالمية تبرز زيارة ولى العهد البريطانى وزوجته لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت وكالات الأنباء العالمية الزيارة التاريخية التى يقوم بها ولى العهد البريطانى وزوجته لمصر، وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال وصلا أمس الخميس إلى مصر، وهى الزيارة الأولى منذ 15 عاما، أملا فى تعزيز التسامح العلاقات الثنائية، وأشارت إلى أن الزيارة هى جزء من أول جولة ملكية للزوجين منذ بداية جائحة كورونا.



الأمير تشارلز وزوجته كاميلا



وتحدثت الوكالة عن الترحيب الرسمى بالزوجين الملكيين واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، لهما فى قصر الاتحادية، قبل أن يلتقى الأمير بكبار رجال الدين المسلمين والمسيحيين.



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وقالت الوكالة إن الرئيس السيسي والأمير تشارلز ناقشا فى لقائهما جهود مكافحة الإرهاب والتطرف وأيضا التعاون بين البلدين فى مجالات مثل الصحة والتعليم العالم، وفقا للرئاسة المصرية.

وأشارت الوكالة إلى ما كتبته السيدة انتصار السيسي على صفحتها على تويتر بعد لقائها مع كاميلا، ومناقشتهما جهود الحكومة المصرية لتمكين النساء.

من ناحية أخرى، قالت وكالة رويترز إن الأمير تشارلز دعا إلى جهود مشتركة للحفاظ على البيئة خلال زيارته معالم القاهرة التاريخية وأهرامات الجيزة، وأبرزت الوكالة قول ولى العهد البريطانى بأنه الأهرامات، مثل الدوائر الحجرية القديمة الأكثر تواضعا فى إنجلترا تذكرنا صلة كوكبنا التى نسيناها بمرور الزمن.



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وقال الأمير تشارلز خلال لقائه مع شيخ الأزهر د.أحمد الطيب وعدد من الطلاب والمدرسين بأقدم جامعة فى العالم، إنه تم تذكيره بالعديد من الآيات القرآنية التى تتحدث عن أهمية الحفاظ على الكوكب.

وقال تشارلز: يجب أن ننتبه إلى هذه الحكمة ونعيد اكتشف الشعور المقدس بالتعلم العيش فى حدود لطبيعة بدلا من التفكير فى أن يمكننا الاستمرار فى تجاهلها.

وقال الأمير تشارلز إن بريطانيا ستكون مع مصر، التى من المقرر أن تستضيف قكة المناخ العام المقبل كوب 27، فى الكفاح الملحمة لحماية واستعادة بيئتنا.



