تحويلات مرورية تبدأ اليوم.. تعرف على حركة الطرق بمحاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تشهد الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية بحركة السير وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وتبدأ اليوم من الساعة 12 صباحا ولمدة ثلاثة أشهر تحويلات مرورية بمنطقة المعادي لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، حيث سيكون على القادم بالطريق الدائري من مناطق مدينة نصر تجاه مناطق زهراء المعادي، سيكون عليه استكمال السير والدوران من أسفل الكوبري الدائري، بينما سيكون على القادم من مناطق زهراء المعادي نحو نفق كارفور المعادي باتجاه طريق الأوتوستراد - أن يسلك يميناً شارع السعادة فيساراً تجاه الطريق الدائري حتى كوبري محمد فوزي فمنزل الكوبري تجاه الدائري.

وفي الجيزة يتم غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني، عند المنزل المؤدي لشارع مراد، بواقع حارة مرورية وذلك لمدة 3 أيام، بدءاً من صباح اليوم حتى الساعة الخامسة من صباح بعد غد الأحد وذلك لاستكمال أعمال الصيانة.

كما أعلنت الإدارة المرورية غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل لصيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.​