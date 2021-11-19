شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 80% من الأهالى بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى شعبان، رئيس هيئة الرعاية الصحية فرع محافظة بورسعيد، أنه تم تسجيل أكثر من 80% من الأهالي بالمحافظة في منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأضاف رئيس فرع بورسعيد بهيئة الرعاية الصحية، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه تم إطلاق حملة "انزل واطمن" منذ 13 أكتوبر الماضي والتي تعمل على الكشف والفحص الشامل لكل منتفع فى المنظومة.

وأوضح الدكتور مصطفى شعبان أن هذه الحملة تستهدف الكشف الدوري على المواطنين للوقوف على الحالة الصحية كل عام لكافة المنتفعين، فى إطار الحفاظ على صحة المصريين، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية.

وأشار إلى أنه أيضا يتم إطلاق عدد من المبادرات التي تهتم بصحة للمواطنين مثل "سكرك موترك تقدر تسيطر"، والتي انطلقت منذ 6 أيام للحفاظ على المضاعفات التي يتعرض عليها مرضى السكر، أو حتى الاطمئنان على الحالات العادية لتجنب إصابتها بهذا المرض.